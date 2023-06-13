衣物送洗時，店家都會貼上單號辨識，一名女網友將精品圍巾送洗，沒想到領回時發現圍巾的標籤直接被寫上數字，她火大表示「真的傻爆眼，髒話瞬間噴出」；許多網友也認為不應該直接寫在別人的物品上，「正常不是都另外用標籤紙嗎？」

一名女網友在臉書《爆怨公社》社團貼出照片，這條英國製的精品圍巾，白色標籤被寫上「1105」4個數字，她傻眼表示「圍巾送乾洗回來後，標籤上竟然被寫了數字！我就問，什麼意思？」原PO發現當下瞬間噴出髒話，並求助網友「有大神知道如何去除嗎？」

許多人都認為店家這樣做不妥，「通常店家不是都會用自製標籤嗎」、「說真的沒遇到這樣寫上去的，何況是高單價的物品」、「哪有洗衣店家會寫在標籤上」、「傻眼，完全不能接受！」

也有網友分享類似經驗，「我有遇過直接用訂書針訂在領子的，不是標籤上，也是一件2萬多的衣服，拆下來有2個小小的洞在上面。」

不過也有網友替店家緩頰，「你送洗時特別交代一下，就不會有這情況了」、「送回乾洗店請求去除，其實他們就只是為了辨識，也不是惡意搞破壞。」