全國十大傑出救護技術員名單出爐，在激烈的競爭中，桃園包辦2名額，由竹圍分隊吳冠翰和龍潭分隊林宗翰獲獎，2人都是高級救護技術員，對救護工作有高度熱忱，總盡心盡力，連醫師護理師都印象深刻，消防局長龔永信希望藉此鼓舞第一線救護員士氣，更期許同仁能以他們為標竿看齊。

十大傑出救護技術員獎項是由台灣急診醫學會邀集緊急醫療救護專家及消防署官方代表共同遴選，評分標準包含救護事蹟或災難處理、救護教育、品管研究、其它特殊貢獻等項目，該獎項已連續辦理逾10年，是緊急救護界中最具指標性的榮耀之一，桃園消防高級救護技術員吳冠翰、林宗翰以亮眼表現脫穎而出，奪下殊榮。

從事消防工作12年的吳冠翰，2年前因表現優異拔擢為小隊長，目前任職於竹圍分隊，是同期中最早晉陞為幹部，他甫一畢業就被分發到全桃園救護量最大的桃園專責救護隊，一天動輒4、50件的救護，不但不以為苦，反而激起他對救護的熱情與成就感。

吳冠翰取得高級救護技術員資格後調任至龜山區坪頂分隊，期間遇上2起有10餘名患者的大量傷病患事故，他擔任現場救護指揮官，有條不紊的指揮協調，使案件迅速圓滿落幕。他也積極參與各項教育訓練，培養後進，並加入品管團隊提供具體建言，協助提昇桃園救護品質，更以專業能力及親切態度深獲傷病患和家屬好評，常有民眾事後致電或親至消防隊道謝，感念他在急難時的幫助。

「我是否能為他多做些什麼？」另一位獲獎的龍潭分隊林宗翰，透露每每執行救護勤務時總把這話縈繞在心，驅使他不斷學習，發揮所長盡心盡力，在取得高級救護技術員資格後的10年間執行高級救命術的案件高達180餘件，鄰近急救責任醫院的醫師與護理師都對他印象深刻、讚譽有佳。

據消防局統計「111年全年度執行進階救護處置」，林宗翰在氣管插管組、建立給藥途徑組、給予急救藥物組及12導程心電圖組中，都包辦各組的全局前3名，甚至一舉奪下「給予急救藥物組」及「12導程心電圖組」雙料冠軍，積極運用所學的知識與技能，以更好更及時的處置來服務桃園市民。