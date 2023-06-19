台中市議會交通地政委員會19日考察台中捷運，了解列車內緊急按鈕及緊急應變說明。（林欣儀攝）

台中市議會交通地政委員會19日考察台中捷運，了解事故發生後中捷的精進措施與設備優化方案是否落實。（林欣儀攝）

台中捷運今年5月10日發生建築工地吊臂掉落軌道事件，為了解中捷後續安全與應變措施是否完善，台中市議會交通地政委員會19日考察捷運相關設施，針對月台增設緊急停車按鈕要到明年才能建置完成，議員認為時程太慢，也要求應儘快裝設列車意外偵測系統。

工地吊臂掉落中捷軌道事件發生至今已逾1個月，台中捷運公司這段期間提出9大精進措施、2項設備優化方案，其中包括若發生緊急狀況，在列車仍停靠在月台時，月台保全或隨車人員應阻擋月台門或列車門關閉，另也強化相關人員針對險阻發生時的標準手勢及隨車人員指差確認等。

在設備優化的部分，中捷公司計畫在捷運沿線車站的月台設置「月台緊急按鈕」，另也將加裝「智慧型障礙物辨識裝置」，中捷公司指出，障礙物辨識裝置仍與專家討論中，而月台緊急按鈕預計9月開始先嘗試在1處車站設置，初估明年初可在綠線沿線各車站月台裝設完成。

議會交通地政委員會召集人陳淑華表示，月台緊急按鈕的裝設速度太慢，她要求時程應該提早，同時也應落實工作人員的訓練與乘客宣導，藉以提升安全控管作為及危機意識；此外，若列車已經出站，也應設置前方異物偵測系統，可視軌道狀況作出應變。

市議員黃守達則說，中捷對於列車的緊急應變操作宣傳不足，以豐樂公園站為例，相關說明僅張貼在1處閘門，宣導工作應更周全。

針對議員提出的問題，中捷公司表示，緊急停車按鈕預計9月下旬開始安裝，若作業時程順利，希望趕在今年底前完成全線裝置；另車前異物偵測系統因目前業界研發的時程還不是很確定，將與業界合作，並了解高鐵、高捷等是否有相關設計，會再加以運用。