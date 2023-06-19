中油強調，在今年5月剛赴G2區監測，調查發現共77群株柴山多杯孔珊瑚，此結果比去年同期所發現68群株的數量更多，希望外界在關切柴山多杯孔珊瑚的生長狀況時，勿以一時的沙來沙往現象，就驟下斷言柴山多杯孔珊瑚被活埋，應以長期的監測結果來瞭解柴山多杯孔珊瑚的生長狀況。

中油指出，熟悉大潭生態的人都知道，柴山多杯孔珊瑚普遍分佈於水深1.9±0.3公尺處，潘先生若是僅到水深1.63公尺處勘查，只是到柴山多杯孔珊瑚生長區域的邊緣，僅發現5群株的柴山多杯孔珊瑚，也合乎常情。

此外，潘先生臉書上所發布的照片，有大部分是為調查殼狀珊瑚藻所拉測線的標籤，實不應以此去推論其他的柴山多杯孔珊瑚已完全失去蹤影。

根據中油長期監測結果得知，大潭藻礁區在夏季本就容易有積沙現象，秋季來臨時積沙又會被水流帶走，這沙來沙往的特性是關心大潭藻礁的人都充分瞭解。

此外，針對潘先生指「只要三接有新的海上工程進行，大潭藻礁岸邊就會出現被浪潮打到岸邊的屍塊」，中油回應認為，此推論太過武斷。早在2019年4月天然氣第三接收站未施工前，生態調查人員所拍攝的大潭藻礁G1區影片，當時即已出現滿地都是礁石碎片，證明大自然的沙來沙往、海岸邊的劇烈擾動等大自然變化，才是造成藻礁礁石碎片的主因，並不是三接工程造成。

中油強調，歡迎各界一起關切大潭藻礁生態，但藻礁生態需要長期的監測才能夠瞭解其真實狀況，盼各界能夠以大時間尺度來觀察，勿以一時的淤積現象以偏概全就認定藻礁生態被破壞。