據美國之音報導，40多年來，美中之間一項具有里程碑意義的協議促成了雙方在一系列科技領域的合作，這是競爭對手可以擱置爭議、攜手合作的有力標誌。3名熟悉有關討論審查情況的官員表示，目前雙邊關係處於幾十年來最糟糕的狀態，美國政府內部正在就是否讓美中科技合作協定(STA)在今年晚些時候失效進行辯論，該協議將在8月27日到期。

布林肯是5年來美國首次訪問北京的國務卿，外界對任何雙邊突破的期望都很低，圍繞最早的美中雙邊合作協議的辯論反映了一個更大的問題，即政策制定者之間的分歧：與中國接觸對美國的好處，是否大於賦予一個可能遵循不同規則競爭對手權力的風險？

報導稱，這項協議於1979年北京和華盛頓建交時簽署，此後大約每5年續簽一次，被譽為兩國關係的穩定力量，雙方在從大氣和農業科學到物理和化學基礎研究等領域開展合作。這項協定為學術和商業交流的繁榮奠定了基礎。

這些交流幫助中國成長為一個技術和軍事強國，但對北京竊取美國科學和商業成果的擔憂引發了人們對這個協議是否應該繼續的質疑——該協議定於8月27日到期。

報導稱，主張續簽STA的支持者認為，終止這項協定將會扼殺學術和商業合作。儘管美國的主流觀點似乎支持續簽，但越來越多的官員和立法者認為，考慮到兩國之間的競爭，在科學和技術方面的合作意義不大。

「延長美國和中國之間的科技協定只會進一步危害我們的研究和知識產權，」報導引述美國國會中國問題特別委員會共和黨主席邁克·加拉格爾議員說。「政府必須讓這個過時的協議失效。」

美國國務院拒絕就「談判的內部審議」發表評論。美國國家安全委員會也拒絕置評。

中國駐華盛頓大使館表示，中國官員一年前曾與美國接洽討論該協定，並稱該協定構成了中美40年「富有成效」合作的基礎。「據我們所知，美方仍在對續簽協議進行內部審查，」中國駐美大使館發言人劉鵬宇說。他還補充說，雙方可以考慮對原協議進行調整，「希望美方在協議到期前加快內部審查。」

續簽、失效或重新協商？

報導稱，美國官員們表示，在包括牽頭談判的國務院在內的美國政府內部存在著不同的觀點，主要圍繞著是續簽該協議、讓它失效，還是重新談判，以增加針對工業間諜活動的保障措施並要求數據交換的互惠。

他們說，鑒於美中關係的現狀，試圖重新談判可能會破壞這項協議。長期以來，美國企業一直抱怨中國政府要求他們技術轉讓的政策，專家對中國政府資助的盜竊，從孟山都作物種子，到美國宇航局太空梭設計數據的一切，提出警告。

與此同時，拜登總統的政府加強了對技術競爭的關注。報導引述美國印太協調員坎貝爾在6月哈德遜研究所的一次論壇上表示：「技術將成為未來一段時間內全球競爭的前沿領域，就像核導彈是冷戰的決定性特徵一樣。美國不會割讓高地。」

而續簽協議的支持者認為，如果沒有這個協議，美國將失去對中國技術進步的寶貴洞察力。報導引述北卡羅來納大學教堂山分校研究中國技術戰略的教授丹尼斯·西蒙（Denis Simon）說：「無論中國是朋友還是中國的敵人，美國都需要進入中國以瞭解當地發生的事情。」對美國來說，談判達成一項根本性的新協議很重要。

西蒙說，「續簽協議的倡導者正試圖將這個問題隱藏起來，因為他們不希望中國的抨擊者從中分一杯羹並試圖將其撕裂。」

報導稱，前美國反情報官員安娜·普格利西(Anna Puglisi)負責東亞事務，現任喬治敦大學安全與新興技術中心高級研究員，她表示，科技合作曾一度是雙方關係中「感覺良好」的部分，但現在情況已經改變。

她說，在中國的國家安全法現在涵蓋數據出口，並且中國正在採取措施限制外國訪問其國內學術數據庫的情況下，人們對重新合作能取得什麼成果存在疑問。

「必須有透明度，必須有互惠，」普格里西（Puglisi）說，「除了幾次會議之外，美國政府還需要全面說明我們從中得到了什麼。」