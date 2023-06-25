台北市士林區基河路某用地由前市府轉租給一名業者，未料該業者當起二房東轉租給他人使用，管理單位台北市警察局發現後依契約要求返還土地，業者卻不願歸還，讓市議員林世宗要求警察局使用更積極作為拿回土地。警察局表示，已在5月提起告訴，也透過民事訴訟追討業者不當得利，全案已進入司法程序。

林世宗表示，該地原屬國產署，早期被居民占用，後來因為畫給台北市政府作為警察局宿舍用地，市府與居民協調，在該地經費規畫完成前，可讓市民繼續使用，但須支付租金，後來陸續空下7、8個用地。

他指出，一位在地人士透過民代連續3年向前市府申請特簽，一次租下7間店面，每月總租金約8萬元，由於該人士並非當初占用該地居民，引起地方人士不滿向自己陳情。

林世宗表示，今年4月底特簽到期，警察局決定不續租，業者卻不願歸還用地，要求警察局應有更積極作為，將土地要回，否則該人士就是在挑戰公權力底線。

警察局表示，依「台北市市有公用房地提供使用辦法」辦理此房地租用事宜，今年3月間主動訪查後，發現承租人有私自出租、分租情況，已依契約終止契約，並多次函告承租人返還房地，但承租人拒不遷還。

警察局表示，為維護市府權益，今年5月23日透過委任律師分別至士林地方檢察署及士林地方法院，遞狀提起竊佔罪告訴及遷讓房屋暨追討不當得利，全案已進入司法程序。