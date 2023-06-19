緬甸南部外海今早發生規模約6的地震，約500公里外的曼谷也有感，嚇到了不少正在上班上學的泰國人，地震成為今天早上推特熱門標籤，還有不少民眾逃出大樓，在戶外等待餘震過去。

曼谷郵報（Bangkok Post）報導，泰國氣象局地震觀測小組回報，今天早上第一起地震發生於8時40分，震央位於緬甸南部外海、泰國達府（Tak）西南方289公里處，地震震源深度10公里，地震規模6級。

接著在8時57分和10時46分在緬甸南部沿海處又發生了規模3.6和4.4級的地震。

這連續幾起地震讓距離震央約500公里遠的曼谷和鄰近暖武里府（Nonthaburi）和巴吞他尼府（Phatum Thani）的民眾都很有感。

泰國很少有能讓民眾明顯感受到的地震，能讓首都曼谷有感的更是少見，上一起媒體報導的地震去年發生在泰北靠近緬甸邊境，「地震」因此成為泰國推特（Twitter）使用者今天早上的熱門標籤，不過並沒有傳出任何傷亡事件。

由於正值上班上學時間，許多民眾上傳辦公室的吊燈搖晃的畫面，還有許多民眾從辦公大樓或是教室逃到戶外等待的畫面，有人推文寫道可以感受到大樓在搖晃，還是先離開大樓比較安全，也有人推文表示學校教室在搖晃，希望有人來幫忙，免得發生什麼事情。