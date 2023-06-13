今天滯留鋒面在台灣南部到巴士海峽附近徘徊，南部降雨較持續，中央氣象局針對屏東縣及台東縣發布豪雨特報，高雄市大雨特報；周四至周六（15日至17日）滯留鋒北返經台灣上空，搭配西南氣流，為這波鋒面降雨最旺盛時期，各地應注意劇烈天氣。

今天中南部及台東有短暫陣雨或雷雨，北部及宜花地區雨勢較零星，午後有局部短暫雷陣雨，易有短延時強降雨，並有局部大雨或豪雨機率，氣象局持續針對屏東縣、台東縣、高雄市發布豪雨及大雨特報；氣溫方面，各地高溫約28至32度。

氣象專家吳德榮在《三立準氣象－老大洩天機》專欄撰文指出，今、明兩天滯留鋒南移至台灣南端，南部應慎防小範圍劇烈天氣（雷擊、強風、瞬間強降雨）及豪雨。

最新模式模擬顯示，周四起至周六滯留鋒北返經台灣上空，搭配西南氣流，為第5波梅雨鋒降雨最旺盛的期間，各地應注意劇烈天氣及大量降雨；周日、下周一（18、19日）滯留鋒北移至北部海面，台灣受西南氣流影響，迎風面中南部不穩定，仍有劇烈天氣及豪雨發生機率。