每個人都有自己的底線，不過有些人平時看似隨和好相處，一旦惹怒他們就會把不滿放在心中，默默找機會報復，《小鐵星座》運勢專欄分享報復心極強的前5名星座，依序是天蠍座、處女座、獅子座、雙魚座、摩羯座報復手段相當高明，會默默的弄死對方，不留半點喘息空間。

▍第5名：摩羯座

摩羯座平時雖然看似隨和好相處，但是當惹怒他們翻臉比翻書還快，這時不管對方和摩羯座情誼多麼深厚，只要傷害到他們都會展開報復行動，並且默默地打著如意算盤弄死對方，不留半點喘息的機會。

▍第4名：雙魚座

雙魚座天生聰明且心思細膩，他們八面玲瓏、處事果斷，因此人緣極好。可是一旦惹怒他們，會想盡辦法抓到對方把柄，並且勸對方乖乖投降，否則，他們會利用自己的一切關係，並且打壓、排擠，同時搞得對方臭名昭彰，直到沒人會再搭理爲止。

▍第3名：獅子座

「老虎不發威，你當我是病貓。」獅子座最討厭就是丟掉尊嚴，而當對方讓他們顏面掃地時，他們會設計好圈套，並且引導對方一步一步跨進陷阱中，如果中計了，他們會高高在上的指著，同時告訴對方誰才是真正的主導者。

▍第2名：處女座

處女座心思慎密，做任何事都追求十全十美，而且獨立性強，也懂得如何玩弄心機，如果惹到他們，他們會長時間的醞釀計劃，然後站在旁邊，看著對方一一步步的掉入陷阱中，當對方發現已經為時已晚，而處女座會裝做什麼都不清楚，讓對方一頭霧水。

▍第1名：天蠍座

天蠍座愛恨分明，最討厭就是背叛，一旦惹怒他們，他們心中的仇恨會留存很久，最好的方式就是抓緊時間處理解決，想辦法得到他們的原諒，否則，天蠍座就會心狠手辣起來，日後一定會加倍奉還，畢竟以眼還眼是他們的生活準則。