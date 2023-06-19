王藹君在股東會上感謝所有股東的支持，表示新冠疫情全球大流行，致使原本進行中的新劑型藥物技轉合作案延宕，以及影響利基學名藥的銷售，但在全體同仁努力下，公司於去年下半年獲准股票公開發行，並在今年初完成登錄興櫃，引領營運進入一個新里程。

隨著全球解封，承諾將依序推進各項臨床試驗計畫，同時積極推動已上市產品的商務拓展，爭取與國內外大廠洽談相關產品的技術授權或經銷授權，盼在最短時間內為公司帶來業績貢獻與成長。

竟天已規劃辦理現金增資，擬發行1萬張股票，每股32元，預計募集3.2億元資金，除充實營運資金外，將用於推進APC101用於緩解帶狀皰疹後神經痛的二/三期臨床試驗，以及啟動APC101用於頭頸部的二期臨床試驗。

展望未來，王藹君表示，將持續推進開發中新藥的臨床試驗，提升公司價值與技轉機會，以及拓展已上市產品的授權機會、尋找合作夥伴布建銷售渠道，藉由雙引擎策略帶動營運成長。