基隆市外木山協安宮每年在池府王爺誕辰（農曆6月18日），廟方與在地居民都會為玊爺舉辦盛大而隆重的繞港遊江活動。今年也與基隆市政府產業發展處合作，結合2023年基隆鎖管季系統活動，於8月5日盛大舉辦。

每年村民們會在王爺誕辰時舉辦海上遶境，代表王爺出海巡視，庇佑當地漁民，傳統已持續30多年，是基隆當地年度盛事。海上遶境路線會從外木山漁港出發至深澳、金山、野柳、萬里龜吼、大武崙，王爺海上遶境返回外木山漁港後，船上即燃放鞭炮，告知里民王爺已圓滿返航，岸上則以長炮迎接。

外木山當地耆老口耳相傳，外木山海上王爺遶境習俗起源於基隆嶼的海面突然出現一艘王船，當時隨著七級東北季風及陣陣鑼鼓聲，駛進外木山師崁溝內。此景象吸引居民圍觀並嘖嘖稱奇，逐將王船請起供奉。這項活動也與基隆中元祭結合，集慎終追遠、悲天憫人、族群融合之意涵，成為外木山地方文化特色。

主辦單位表示，當天除有平安午餐及晚宴可享用外還有盛大的陣頭表演及在地市集可逛逛；主辦單位這邊也有安排接駁車，可搭乘至仙洞巖或大武崙沙灘遊玩，深入其他基隆景點。

外木山王爺季報名自即日起開放報名，限量180位。詳情請洽活動官網。

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