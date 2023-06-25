他也針對AI金融科技實務經驗提出三大解決方向，首先，提供金融服務的銀行機構或金融服務業者，對於客戶開戶、匯款等等，一定要落實實名制，且強化安全措施，金融機構應該加強安全措施，例如使用加密技術保護敏感數據、建立防火牆和入侵檢測系統來防止未授權的訪問，以及定期進行安全審查和測試。

其次，要有現代化、多重的數位身份認證，強化身份驗證程序，像行動載具的，數位身份認證，可以即時、且有效地防止詐騙行為，減少冒名頂替和帳戶被盜用的風險。第三，利用大數據分析和機器學習技術，也可以識別和監控潛在的詐騙模式，這些都是金融科技可做到的一些實務作法，很多銀行也有投入研發，採用金融科技公司的獨到技術。

姚木川指出，傳統金融機構的KYC（Know Your Customer）流程不僅麻煩且繁瑣，要本人帶著證件、印章，或是現場簽名，才能代表自己辦理業務；在金融科技的世界，一切都數位化線上申請，因此身分驗證成為最重要的一環，目前市場以生物識別（人臉、指紋、聲音）、證件影像為主要驗證方法，而普匯金融科技為了增加實名認證的可靠性，研發出有一套獨家的流程，並成功取得難度極高的「持證自拍」發明專利！這項發明專利必須具有技術性，解決問題的方法手段必須涉及技術領域的技術手段，且須經過實體審查才能取得專利權，保護期間為20年，較新型專利更長。