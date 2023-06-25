基隆市和平島社靈廟將於7月29日舉辦海上巡江活動，今年並開放民眾報名參加。（尹德根提供／張志康基隆傳真）

自2010年恢復海上巡江活動後，因為疫情關係，基隆和平島社靈廟為慶祝三府王爺誔辰，將於7月29日舉辦海上巡江活動。今年更是暌違多年開放眾報名參加，預計今年將巡迴東北角海岸，包括八斗子漁港、瑞芳南雅漁港，再回到基隆港內港。

文史工作者尹德根表示，社靈廟又稱三府王爺廟，和平島居民慣稱「王爺公廟」，相傳兩百多年前有王爺神像隨船漂流來到和平島，民眾搭建草屋奉祀， 1917年遷到現址建廟。三府王爺廟主祀林、溫、傅三位王爺，坊間流傳王爺公曾經多次以「發爐」方式提醒漁民避災，因數百年來香火都相當鼎盛。

事實上，東北角多處三府王爺廟，都是由和平島社靈廟分靈出去的。就以今年預計造訪的瑞芳南雅漁港南新宮，就是早在前清時期，便分靈出去的三府王爺廟。

尹德根說，王船船隊出發後將沿近海航行祈福，並一覽東北角海岸線及山脈風光，預計中午前抵達瑞芳南雅漁港，信眾將在南新宮拜會並休息，王船下午會開進基隆內港，王爺輦轎將在海洋廣場供民眾鑽轎底祈求消災。

在台灣，「王爺公」信仰來源已久，但在基隆和平島的社靈廟，祭祀的三府王爺，卻與西部海線的王爺公祭祀大相徑庭。一般來說，台灣西部王爺公的「王船祭」多是「恭送王爺上天」的儀式。但在基隆，不管是和平島的社靈廟，或是外木山的協安宮，都是請王爺上船，巡迴海港以祈求平安。

尹德根表示，社靈廟三府王爺的王船是常祀性質，且不燒不送，是少見可以下水航行的王船，海上游江儀式在國內相當特殊，具有文化資產發展潛力。主辦單位去年起更宣導以拋灑饅頭、五穀和蝦餅取代銀紙，響應海洋環保理念。今年社靈廟除王船游江外，另安排走讀、講座等活動，推廣在地特色文化，有意報名者，可洽詢平寮社區發展協會。