由於台灣附近水氣減少，明（20）日各地大多為多雲到晴，白天感受高溫炎熱，局部可能有36度以上高溫，尤其大台北盆地、中南部近山區、花東縱谷溫度會再更高。氣象局表示，周四、周五（22日、23日）水氣增多，午後對流旺盛，西半部、東北部地區及其他山區有局部短暫雷陣雨，且有局部較大雨勢機會。

氣象局發布高溫資訊，台南、高雄、花蓮、屏東為橙色燈號。（翻攝自氣象局）

氣象局指出，明天各地大多為多雲到晴，午後僅山區有些零星雷陣雨發展的機會，清晨至上午中南部沿海地區也有零星降雨，不過整體雨勢緩和、時間短暫；溫度方面高溫炎熱，氣象局發布高溫資訊，台南、高雄、屏東、花蓮為橙色，北北基桃、彰化、台東則是黃色，白天預估可以來到33至35度，局部可能有36度以上，尤其大台北盆地、中南部近山區及花東縱谷溫度會再更高一些，且近中午前後紫外線容易達到過量甚至危險等級，各地低溫為26、27度左右，稍舒適。

氣象局說明，周三至周五（21日至23日）西南風影響，清晨至上午中南部沿海有局部短暫陣雨。周三僅山區午後有些零星短暫雷陣雨，高溫普遍為33至35度，局部溫度更高一些，東南部有焚風發生機率；周四、周五水氣增多，清晨至上午北部地區有局部短暫陣雨機會，午後對流發展相對旺盛，西半部、東北部及其他山區有局部短暫雷陣雨，且有局部較大雨勢的機會，整體溫度稍降，不過普遍仍有32至34度。

周六至下周一（24至26日）環境轉東南風，各地大多為多雲到晴，僅迎風面東南部地區有零星短暫陣雨，午後西半部地區及東半部山區有局部短暫雷陣雨。