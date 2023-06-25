明（26）日各地多雲到晴，東部、東南部、恆春半島有不定時零星短暫陣雨，午後西半部、東北部、其他山區有局部短暫雷陣雨，並且有局部大雨發生的機率，雲嘉南、高雄及南投山區、近山區平地的午後雷陣雨可能到晚上。氣象局表示，本周前半周天氣悶熱、有午後雷陣雨，後半周南方水氣漸增，南台灣天氣較不穩定。

氣象局預測明日降雨分布。（翻攝自氣象局）

氣象局指出，明天台灣各地多雲到晴，東部、東南部地區及恆春半島有不定時零星短暫陣雨，午後天氣不穩定，西半部、東北部地區及其他山區有局部短暫雷陣雨，並且有局部大雨發生的機率，在雲嘉南地區、高雄及南投山區、近山區平地的午後雷陣雨甚至可能延續到晚上；溫度方面，各地高溫約31到35度，其中雲林、南高屏及花蓮縱谷有局部36度以上高溫發生的機率。

氣象局分析未來天氣趨勢。（翻攝自報天氣 - 中央氣象局臉書）

氣象局說明，周二、周三（27日、28日）環境以東南風為主，各地為多雲到晴，迎風面的東部、東南部地區及恆春半島有不定時零星短暫陣雨，午後天氣轉趨不穩定，西半部、東北部地區及各地山區有局部短暫雷陣雨，並有局部大雨發生的機率。

周四至下周日（29日至7月2日）南方水氣北抬，東南部及南部地區仍有局部短暫陣雨，其他地區為多雲到晴，午後有局部短暫雷陣雨。