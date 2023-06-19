近來台灣「Me Too」浪潮襲捲演藝圈，許多形象良好的男藝人捲入其中，讓不少民眾跌破眼鏡。有網友好奇，演藝圈還有哪些男藝人形象良好、完全沒負面消息？貼文曝光後，許多人紛紛大點名，其中金城武、伍佰、任賢齊3位是最多人提到的好形象男藝人。

原PO在PTT以「形象良好的男藝人，大家首推誰？」為題發文表示，許多演藝圈男藝人的面具被撕開，其中有些人其實不讓人意外，也讓他不禁好奇，「如果講到形象良好的男藝人，大家會首先想到誰呢？」

對此，許多人紛紛回應，「店小二（任賢齊）！」、「伍佰、任賢齊、金城武」、「伍佰、任賢齊、金城武，誰能挑戰這3位」、「全世界的好男人只剩下我和金城武了」、「各地金城武」、「任賢齊吧，店小二沒啥存在感」。

另外也有其他男藝人上榜，「坤達算嗎？他有料被爆過嗎？」、「卜學亮吧」、「庾澄慶…應該是他前妻…」、「翁立友啦，看他被搞沒死啊」、「吳朋奉」、「吳青峰啊」、「好難喔，李炳輝？」、「李玖哲？」、「動力火車」、「五月天…以樂團來說還真是超級乖寶寶」。