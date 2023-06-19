藝人黃子佼今（19）日被爆出強吻、誘拍裸照等性騷擾風波，好男人形象一夕間崩毀，臉書刪掉道歉影片，且無預警關閉，並傳出身體多處割傷送醫。精神科醫師表示，自傷是刻意的傷害自己的身體，用來處理所遇到的壓力、痛苦與內在的衝突。

精神科醫師李政洋在其網站表示，自傷是刻意的傷害自己的身體，用來處理所遇到的壓力、痛苦與內在的衝突，可將之視為一種替代行為，以對應讓人難以承受的情況。此時，人可讓自己彷彿是局外人般，在觀看別人傷害自己的經驗，可能是人內在的其他部分（例如人格），為了舒緩內在衝突升高的壓力，而採用的方法。

至於如何走出此類困境，他表示，可嘗試使用反思的技巧，例如觀察自身情緒、想法，來了解想要自傷的過程中，什麼情況下最可能會傷害自己、什麼情況下最可能會停止自殘。

他建議，若是因為創傷經驗重現，讓人想要傷害自己，則需要建立穩步技巧，讓注意力回到此時此刻，讓自己重新感受到創傷發生在過去，現在自己所在的地方是安全的。最後，他建議，人面對巨大壓力時，要試著每天練習放鬆、穩步技巧，觀照自己，勿因一時衝動而做下錯誤決定。

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