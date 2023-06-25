新竹縣長楊文科（左）履勘帝王至尊大樓後，步行到中庭向外界說明狀況。（邱立雅攝）

新竹瓦斯公司設備異常導致氣爆憾事，新竹縣長楊文科偕同相關單位，25日一早至受災社區勘查、慰問居民，除了鞠躬向居民道歉，同時允諾將負起全責。新竹縣消防局協助以五用氣體探測器逐戶檢測瓦斯數值，確認數值均已歸零。新竹瓦斯公司下午2時將於該社區舉辦說明會協調後續處理事宜。

楊文科先前往發生氣爆的9樓會勘，他表達萬分的歉意與關切，也對在場的社區主委、住戶代表承諾，會負起一切的責任，處理災後復建的措施，包含人員受傷的醫療、復健及心理諮商費用，財產損失也會照單處理，並由瓦斯公司的成立單一窗口負責，居民有單據、憑證就會協助解決。

除此之外，楊文科也指示瓦斯公司全面檢修，必要時預防性更換全縣18個軸流閥，並加強宣導社區裝設具壓力與漏氣異常遮斷功能的微電腦瓦斯表，以全面保障用氣安全。

為以最快速度檢測竹北地區，新竹瓦斯公司25日與苗栗縣竹建瓦斯7人、欣桃瓦斯7人、中油10人等，協助支援、即刻針對竹北市多處社區瓦斯、用氣狀況，展開瓦斯內管線的檢測，並取得住戶同意立刻免費更換微電腦瓦斯表， 以策安全。楊文科表示，會以負責任的態度面對受到影響的住戶，一定不會逃避、負責到底。

消防局長陳中振表示，24日下午起即主動關懷社區住戶，盡可能調動人力支援，透過五用氣體探測器，逐戶檢測是否有殘留瓦斯氣體，直到25日上午全面檢測完畢，數值均已歸零，後續也將由瓦斯公司協助。

楊文科強調，他感到萬分的歉意與難過，並表達關切，縣府已啟動危機處理機制，會負責一切損失，無論是對傷者的關心、醫療、復健、諮商，或是居民在外安置的費用、災後重建家園、修繕的部分，會由新竹瓦斯公司成立單一窗口處理後續，縣府會盡一切努力讓居民能早日回到家園，安心居住。