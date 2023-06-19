最新2024總統大選民調昨（18）日出爐，其中民進黨參選人賴清德的支持度為30%，排名第二，而他近日又再呼籲，台灣要團結、不向大陸低頭。對此，國民黨前立委蔡正元表示，賴清德一直想賣「芒果乾」，但因俄烏戰爭、民進黨人不當兵等因素，這次大選恐怕會滯銷。

根據《TVBS》昨公布的最新民調顯示，民眾黨參選人柯文哲的支持度為33%，賴清德30%，國民黨候選人侯友宜的支持度則為23%。賴清德17日出席台東後援會活動時表示，面對大陸的威脅不放棄主權，在這種狀況下得到的和平，才是真和平，昨天則在台北後援會活動上說，2024大選是人民「選擇民主陣營或倒向共產黨」的一場戰役。

蔡正元昨在政論節目《新聞大白話》指出，兩岸關係是賴清德的「天花板」，導致他的支持度被限縮住，而現在，他的支持度被民眾黨參選人柯文哲超過，絕對是個很大的警訊。他提到，賴清德一直想賣「芒果乾」，但這次大選沒有「反送中」，大家反而看到了俄烏戰爭的慘況，會憂心兩岸局勢緊張恐會重演烏克蘭的悲劇。

此外，民進黨內許多人沒有當兵，又做不到集體去當兵給大家看，這會讓民眾懷疑，為什麼大家要為了民進黨的理想去犧牲？因此，蔡正元直言，賴清德的「芒果乾」在這次大選會滯銷。