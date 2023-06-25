民進黨總統參選人、副總統賴清德今(25)日前往新北市新莊，參加壓軸成立的「信賴之友」新北市後援會成立大會，國民黨總統參選人、新北市長侯友宜批賴「選舉才來新北市」；對此賴清德則反嗆老家就在新北萬里，「我回新北的次數，可能比他回老家嘉義的次數還多」。

賴清德表示，自己是新北孩子，不僅老家在新北，祖先、父母也都葬在新北萬里，所以自己其實常常回萬里的老家，但因為侯友宜市政繁忙不敢驚擾，所以他可能不清楚自己常回來，「否則我回新北的次數，可能比他回嘉義的次數還多」。