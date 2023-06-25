民進黨總統參選人賴清德陸續在全台成立「信賴之友」後援會，新北市後援會今壓軸成立，現場聚集超過3000人，總統府秘書長林佳龍、前行政院長蘇貞昌、立法院長游錫堃皆來站台。蘇貞昌致詞時細數蔡政府的政策方向，以及中央對新北的補助，同時炮轟國民黨總統參選人、新北市長侯友宜一次都沒到中央社宅活動，難怪不知道有補助。

新北市信賴台灣之友會暨旅北鄉親後援會成立大會今在新莊登場，副總統賴清德在蘇貞昌、游錫堃、地方立委和議員陪同下進場，現場民眾高喊「2024團結一致」、「2024 Team Taiwan」、「賴清德 凍蒜！」等口號，並高舉旗幟，場面熱絡。

蘇貞昌說，蔡英文總統建設最多、改革最多，但侯友宜卻說中央沒照顧新北，但是捷運環狀線南北環補助140億元、五股、林口交流道補助38億元，就連三重到新莊、鶯歌的大漢溪堤外道路，國民黨這幾年都不做，叫市府補助一半也不願意，最後還是由中央全額負擔8.4億元。

蘇貞昌也提到，他去年核定4000戶社宅給新北市，中和、板橋、鶯歌、汐止都有，但他到新北四次主持社宅活動，侯友宜都派副市長到場，自己一次都沒到，所以侯才不知道中央有補助。

蘇貞昌表示，賴清德是新北子弟、艱苦子弟，做到醫師、國代、市長，被譽為最顧地方、最會做事，甚至還被譽為賴神，不像有人一開口說話，聽一次感覺有東西，聽到後面卻沒有，甚至不像有人昨天主張這樣、今天主張那樣，賴清德是穩定前進，照顧人民，為人民做事。