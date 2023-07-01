對於有人傳言韓國瑜坐在主桌，故意往趙少康方向移，刻意與侯友宜有些距離；資深媒體人黃揚明認為，韓國瑜很喜歡在類似場合要看舞台的人，他原本會背對舞台，想要移角度，所以往趙少康方向移，這是很合邏輯的；而侯友宜如果多學一點，對未來選戰會有幫助。

黃揚明今（1）日在中天政論節目《週末大爆卦》提到，韓國瑜坐定位時，台上有人致詞，韓國瑜很喜歡在類似場合要看舞台的人，他原本會背對舞台，想要移角度，所以往趙少康方向移，這是很合邏輯的。而侯友宜是完全背對舞台，除非他整個人轉過來180度。

黃揚明直言，這是每一個人在這種場面安排的個人風格，侯友宜通常是別人怎麼安排就坐在那邊；韓國瑜是會想看看舞台上到底在做什麼，會比較活潑。

黃揚明強調，侯友宜在這種場合要多跟韓國瑜看看眉角，為什麼韓是人見人愛的特質，這是侯友宜現在最欠缺的，侯如果多學一點，對未來選戰會有幫助。