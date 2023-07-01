國安會前祕書長金溥聰加入國民黨總統參選人侯友宜團隊成為執行長，外界認為對選情會有助益，不過，外界認為侯友宜不是前總統馬英九，如果沒辦法全然信任金溥聰，沒辦法有勝選方程式；對此，國民黨立委賴士葆表示，現在是侯友宜要選總統，請金當執行長，就是全部信任。
賴士葆表示，侯友宜請金當執行長，侯友宜就是全部的信任，而馬英九全力支持侯友宜，對於金溥聰出任侯的執行長，馬英九是持正面的態度。
國安會前祕書長金溥聰加入國民黨總統參選人侯友宜團隊成為執行長，外界認為對選情會有助益，不過，外界認為侯友宜不是前總統馬英九，如果沒辦法全然信任金溥聰，沒辦法有勝選方程式；對此，國民黨立委賴士葆表示，現在是侯友宜要選總統，請金當執行長，就是全部信任。
賴士葆表示，侯友宜請金當執行長，侯友宜就是全部的信任，而馬英九全力支持侯友宜，對於金溥聰出任侯的執行長，馬英九是持正面的態度。
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