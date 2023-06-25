2024總統大選，各政黨持續進行布局，雖然國民黨參選人侯友宜已在近期多份民調中排行老三，讓藍營支持者憂心忡忡，不過媒體人董智森認為現在還言之過早，應讓侯再努力看看，並建議侯打經濟及兵役牌，喊出當選後3年內取消義務役，台灣從此轉為全面募兵制，「因為我知道兩岸和平以後這些就不用了，我非常肯定」。

董智森近日在網路節目《全民平評理》表示，2018年的縣市長選舉，國民黨有亮眼的成績，導致2019年提名總統時有5人表態有意願，最後一直到7月中才以民調的方式，確定由高雄市前市長韓國瑜出戰2020總統大選，且當時民調顯示韓國瑜大贏爭取連任的總統蔡英文，但最後的選舉結果卻不是這麼一回事。

董智森指出，目前才6月底，時間還很充裕，接下來侯友宜團隊如何調整才是關鍵，重點是要把自己的能耐、優勢表現出來，如國民黨副主席夏立言、台東縣長饒慶鈴前往大陸努力後，鳳梨釋迦就可以賣過去；立法委員陳玉珍交涉後，金門酒也能銷陸，可以嘗試打經濟牌。

董智森說，雖然以台灣整體來看，這兩件事只對金門及台東有益處，但如果把更多地方拉起來，就會成為台灣經濟的未來，「過去兩岸被民進黨一直醜化，可是最後我們拿回來卻是有益處的，慢慢讓這種效應出來，大家就會知道兩岸和諧很多好處」。

「我如果是侯友宜，我就喊當選總統兵役4個月，然後3年內讓兵役不用當！」董智森提到，民進黨總統參選人賴清德拋出學費補助議題，就是要拉年輕票，但年輕人最怕的其實是當兵，侯應強調國民黨可以讓兩岸和諧，如此一來台灣就不需要義務役，可以轉為全面的募兵制，在全世界非常競爭的狀況下，讓腦袋好的年輕人儘快進入就業市場。