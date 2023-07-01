《美麗島電子報》6月30日公布2024總統大選民調，國民黨總統參選人侯友宜17.1％位居第三；而侯友宜1日在國民黨黃復興黨部67周年活動中，終於與前高雄市長韓國瑜合體。前立委郭正亮今(1日)指出，民眾對侯友宜的興趣正在大減，這是最大的危機，且在國民黨全代會之前，民眾黨主席柯文哲會有兩場造勢，侯競辦執行長金溥聰其實只剩兩個禮拜，必須要在15日之前把侯友宜的支持度衝上來。

郭正亮1日在《TVBS戰情室》引述台灣民意基金會董事長游盈隆的消息，指出侯友宜在政治指標「情感溫度」中，已經跌破50。游盈隆解讀，一個政治人物的情感溫度低於50，就是民眾看到他就會轉台。

郭正亮指出，以前總統蔡英文也曾經跌破50，但經過幾個月後，有扭轉回來，「這不是沒有救，只是人家對你的興趣會大減」，即使侯友宜有在曝光，但強度不夠，那就不會看到，這是侯最大的危機。他也提到，民眾黨主席柯文哲在9日有見面會、16日會去館長的凱道遊行，而侯友宜7月23日要通過全代會提名，「前面經過兩個柯文哲造勢，能夠突出嗎?」

郭正亮坦言，美麗島民調的調查時間不算公平，因為侯友宜競辦執行長金溥聰還沒開始發揮，但事實上金溥聰的時間大概只有2個禮拜，7月15日民調一定要衝上來，不然就會被柯文哲的兩場造勢壓住，那就會很麻煩了，聲量差距會被拉開、侯的新聞就更少人注意。