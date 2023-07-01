義務役期從4個月改回1年，教育部近日又推3+1方案，讓學生可以3年讀完大學，1年去當兵。對此，前空軍司令部少校參謀官邱世卿直言，其實在戰爭中，訓練4個月和訓練4年差異不大，實際上要的是數量不是質量。

邱世卿6月29日在網路節目《不演了開講》指出，最近有人針對國軍義務役訓練時間進行辯論，「4個月、1年、2年、3年，這個訓練時間是怎麼定義出來的」；他直言，「這些人是要當炮灰的，訓練4個月訓練4年是沒有什麼差別的，真實情況要的是數量，不是質量，討論質量是沒有意義的。」

至於民進黨2024總統參選人賴清德日前提到，義務役是戍守一些目標，不用真正上戰場的。邱世卿也給出理性分析，在定義上所有戰爭都是有前後方的，前方是交戰區，後方是友軍，只是台灣的前後方數值是很短的，就如同國防部長邱國正所說的，「台灣的確沒有前後方，所有地方都是戰場」。

邱世卿還提到，美國國會現在不斷把台灣往兩岸緊張的方向推，反而是行政單位在扮白臉，因此我國防制度改變確實是因應威脅沒錯，但蔡政府應該告訴人民，現在威脅程度有什麼改變，「是當初八二三炮戰威脅比較大，或越戰、韓戰時期威脅比較大，還是現在威脅比較大。」