受高雄市多數里長選用的宏佳騰智慧電車，針對里長需求打造的Ai-1 More特規車款，採用配備高亮度/低耗能CLASS D汽車等級LED頭燈以提高車輛的辨識度和行車安全性，更擁有雙杯架前置物空間、高辨識大尺寸LED儀表、低座高、7.0kW馬達動力以及CBS連動煞車系統等便利騎乘特色，並特規搭配加裝行車紀錄器提升執行勤務安全保障，更增加前/後置物配備及品牌原廠精品配件增加日常使用的載物便利性。

宏佳騰品牌發展部經理鍾亞成表示：「作為PBGN聯盟夥伴中唯一得標代表，宏佳騰智慧電車Ai-1 More以其頂規配備、體貼使用者設計等特點，為高雄市里長提供卓越的日常公務解決方案。此外，宏佳騰智慧電車採用Gogoro Network智慧電池交換平台服務，在全台22個縣市擁有超過2500個24小時不間斷供應的GoStation站點，其中高雄市擁有逾320個站點，提供最便捷的換電方案」。