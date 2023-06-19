電動機車大廠宏佳騰政府採購，拿下高雄市政府採購213輛宏佳騰智慧電車，用於汰換現行老舊燃油里長公務機車案，並在左營區、鹽埕區、鼓山區、三民區、楠梓區、小港區等區域受到過半數里長青睞指定，新購置的公務車提供完善多樣化的實用性配備，讓里長能更便捷地進行日常工作，提升行政效能並為社區居民提供更好的服務，成為各區里長行使公務強而有力的後盾。

宏佳騰品牌發展部經理鍾亞成表示：「作為PBGN聯盟夥伴中唯一得標代表，宏佳騰智慧電車Ai-1 More以其頂規配備、體貼使用者設計等特點，為高雄市里長提供卓越的日常公務解決方案。此外，宏佳騰智慧電車採用Gogoro Network®智慧電池交換平台服務，在全台22個縣市擁有超過2500個24小時不間斷供應的GoStation®站點，其中高雄市擁有逾320個站點，為里長們提供最便捷的換電方案，有信心能夠有效協助里長執行公務並提升對居民服務的效率。」

受高雄市多數里長選用的宏佳騰智慧電車，針對里長需求打造的Ai-1 More特規車款，採用配備高亮度／低耗能CLASS D汽車等級LED頭燈以提高車輛的辨識度和行車安全性，更擁有雙杯架前置物空間、高辨識大尺寸LED儀表、低座高、7.0kW馬達動力以及CBS連動煞車系統等便利騎乘特色，並特規搭配加裝行車紀錄器提升執行勤務安全保障，更增加前／後置物配備及品牌原廠精品配件增加日常使用的載物便利性。

宏佳騰憑藉25年的品牌口碑和豐富的製造經驗，致力於提供卓越品質與具創新力的智慧電車產品。透過持續的技術創新和產品優化，逐步贏得政府、企業和消費者的信任，此次在高雄民政局的採購案中脫穎而出，不僅肯定了宏佳騰智慧電車的優異表現，也凸顯了品牌在推動智慧交通領域中的領導地位，宏佳騰智慧電車將持續創新，提供更優質的電車產品，以實現綠色交通願景，成為打造更乾淨、永續智慧城市運輸系統的重要推手。