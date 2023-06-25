一段影片顯示，英國提供的挑戰者2式坦克(Challenger 2)已抵達烏克蘭東部的森林，代表烏克蘭更多的北約化部隊即將投入反攻作戰。

防衛部落格(Defense Blog)報導，英國是烏克蘭第2大的武器支援國，僅次於美國。而且在很多方面來說，英國的支援美國更有代表性，因為他們願意帶頭提供先進且現役的先進裝備，起到示範的作用。今年初，英國就率先提供烏克蘭14輛挑戰者2式坦克，之後才有其他歐洲國家跟進，提供他們自己的豹2主戰坦克。

Tank Challenger 2 někde na ........... pic.twitter.com/LC5GQpxpxI — Lazz Lazz (@Lazikkkk) June 18, 2023

英國從去年起持續向烏克蘭提供大量且重要的軍事援助，包括最先進的星光防空飛彈、NLAW反坦克飛彈，以及在不久前，提供極重要的「風暴影」巡弋飛彈，使烏克蘭具備打擊敵後後勤中心、指揮總部，還有破壞大橋的能力。據烏克蘭所說，風暴影的打擊命中率是百分之百，最近的重要攻擊行動，是攻擊克里米亞聯外橋樑「瓊哈爾大橋」(Chongar bridge)，雖然沒有炸斷，但是目前卡車已無法通行。

言歸正傳，挑戰者2式被視為當代防護力最優的坦克之一，它表面的查布漢裝甲(Chobham Armour)是西方第一種複合式裝甲，能夠防禦高爆彈、聚能破甲彈、動能穿甲彈，在實戰當中，曾經被十幾發的反坦克火箭攻擊而安然撤離現場的紀錄。

比較特殊的是，它配備的是現代較少見的120公釐線膛炮，在多數坦克都採用滑膛砲的時代，英國仍然堅持線膛砲的彈道準確力，該砲曾經創下5500公尺擊破伊拉克T-55坦克的紀錄，可見該型坦克砲的威力。其輔助武器包括1挺 7.62公釐同軸機槍，和車頂的一挺 7.62 毫米對空對環境通用機槍。