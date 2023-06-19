緯穎2022年即開始與供應鏈夥伴合作進行供應鏈碳盤查。2023已於4月27日對236家供應商啟動上游供應鏈碳問卷調查及教育訓練，協助供應鏈提升對碳議題的認知與了解。今年將進一步以碳平台整合供應鏈碳數據，以自動化、數位化的方式進行更有效率的碳排管理，為後續的淨零排放奠定基礎。

本次台江植樹不僅是緯穎今年的第二次植樹活動，也是第一次邀請供應商參與。本次有包括川湖、和椿、昇貿、是德、威固精密、捷比達、曼提司高位、華展、達方與德律等十家供應鏈夥伴共襄盛舉，集合供應鏈的力量，在保護台灣海岸線的同時，也透過自然固碳的方式，為全球減碳進一份力。

緯穎董事長暨策略長洪麗甯表示：「身處雲端資料中心產業的前線，緯穎攜手供應鏈共同進行，透過與廠商的共同合作，從技術創新、低碳製造的角度來減少碳排，另一方面，也透過植樹等自然碳固碳的技術，來抵銷碳排。目標2030年前完成100%綠電採用，並在2040達成淨零碳排。」

緯穎自2021開啟了Ocean Hugs計畫，陸續在宜蘭與台南海岸線種下超過六千棵樹苗。2023更進一步擴大植樹範圍，陸續在雪霸國家公園武陵地區和台江國家公園分別種下五千棵樹苗和三千棵樹苗，為國寶魚櫻花鉤吻鮭棲地復育及守護潟湖生態努力。未來，緯穎還將持續在台灣與馬來西亞進行植樹活動，利用自然碳匯抵銷碳排放，同時為各種生物提供棲息和保護，以實際行動為地球暖化、海岸線保護和生物多樣性保育盡一份心力。