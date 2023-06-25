日本緊急單位稱，今天(25日)下午4點15分左右，東日本鐵道(JR)山手線新宿站發生騷動，一男子在列車上揮舞菜刀，同車乘客緊急逃跑，過程3人受傷。民眾在逃出車廂後撥打110報警，持刀男也旋即被趕到的警察制伏，並自願陪同他前往新宿警察局。

據消防部門稱，事件造成3人受傷，一名60多歲的男子在月台摔倒，一名20多歲的男子右肘麻木，還有一女子因精神壓力與外在壓迫感到不適，顯然均不是被刀子所傷，都已被送往醫院檢查。