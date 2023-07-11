活動也有「口袋獵人召集計畫」，於7月15日至8月27日至商圈官方Facebook 粉絲專頁「走！去東區」，上傳私藏口袋名單店家，有機會拿獎品。（張芷瑜攝）

統領商圈以美食聞名，常吸引不少網美、民眾拍照打卡，今年首度舉辦「東區甜點節-甜點收藏A計畫」活動，統領商圈暨社區發展協會表示，7月1日至8月31日於統領商圈合作店家消費集點，可兌換50元購物金及摸彩，也歡迎上網分享私房好店，有超值大禮等你拿。

統領商圈暨社區發展協會表示，這幾年都有在辦商圈補助活動，過去以街拍為主，這次希望能跟店家串聯，並想到東區裡有很多甜點店，加上大家都喜歡在社群媒體分享美食等，用這個切入點去舉辦首屆東區甜點節。

統領商圈暨社區發展協會也說，這次串連東區15家店，消費者入店消費就可以集點，滿6點可獲得購物金50元，還有兌換一張摸彩券參與活抽獎，有些店家也配合活動祭出甜點優惠。此外，於統領商圈合作店家消費滿500元還可兌換超可愛限量飲料提袋。

統領商圈暨社區發展協會指出，線上活動則會舉辦「口袋獵人召集計畫」，民眾於7月15日至8月27日至商圈官方Facebook 粉絲專頁「走！去東區」，上傳私藏口袋名單店家，按讚最多者也有獎品可拿，也希望藉此讓大家可以多認識東區的特色商店，帶動商圈活絡。