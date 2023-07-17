新竹市東區水利路46巷出現1條神祕空中軌道，引發網友熱議，市議員劉康彥解答說，那是自行車、行人兩用木棧道工程啦。（摘自臉書新竹大小事／陳育賢新竹傳真）

近日有網友在臉書新竹大小事發文詢問，指新竹市東區水利路46巷通往東西向快速道路台68快速道路旁有項條神祕空中軌道，不知道用途，有網友打趣回應說，「台積電的廠房通道啦」；市議員劉康彥則在臉書釋疑說，此是光埔二期自辦市定重劃區內的自行車、行人兩用木棧道工程。

此條神祕軌道也引來大批網友熱烈討論，有網友打趣猜測說，「就說是暴走四驅車的賽道了」、「旋風衝鋒龍捲風那個嗎？」、「台積電的廠房通道啦」、「環台腳踏車高速公路」、「雲霄飛車看不出來嗎」、「天空步道」、「極限體能王」。

劉康彥昨天在臉書以「都市傳說」為名說，在地方臉書社群熱議，水利路46巷通往68快速公路旁的邊坡，已施作一段時間的基礎工程是什麼？經確認，這裡是「光埔二期自辦市定重劃區」的範圍，該工程是利用現有坡度地形規劃的自行車、行人兩用的木棧道。

市府則表示，該工程預計於2025年完成，截至今年5月底工程進度已達4成左右，依據工程設計木棧道會貫穿經國橋左右兩側公園，長度約790公尺。