大魚的左眼是完好的。（陳育賢攝）

新竹市南寮地區知名景點17公里海岸線與海天一線旁「幸福沙灣地景─魚」的大型魚景觀雕塑的魚眼不見了，空洞的魚眼看上去有些可怕，也有民眾覺得不吉利；市府深入調查後發現，大魚的左眼其實瞎了4年了，將會盡速修復，還牠光明。

民眾指出，這座魚雕塑公共造景「幸福沙灣地景─魚」是位於南寮海天一線、環保局旁，大魚乘風破浪而來，象徵該區是座魚產豐富的漁港，建造歷史已有10幾年，部分自行車、觀光腳踏車騎士與旅客經過，有時會與大魚雕塑合照，是南寮地標之一，但大魚眼不見後，不論是人為故意挖除還是自然剝落，樣子除了不好看，若是天色昏暗還有些可怕，希望市府加以維修。

市府行政處長吳皇昇表示，經過調查與Google Maps比對，發現大魚的眼球在2019年就已不見，市府接獲民眾反映，將會全力來修復。

而記者實地走訪勘查發現，大魚魚頭方向指向北方，靠海邊的左眼球已不見，不過，靠內側陸地、防風林的右眼則是完好的，大魚其實是半瞎，而除了眼球不見之外，魚身的油漆也有點斑駁掉色，有些慘白、容貌不好，死氣沈沈的。