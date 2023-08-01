在野近期猛批前瞻基礎建設，台北市長蔣萬安日前指出，審計部29日公布前瞻預算共補助地方5358億，北市卻只獲得184億，呼籲中央應公平分配。對此，民進黨立委吳思瑤1日質疑，蔣萬安當年跳上會議桌反對前瞻，帶頭進行敲鑼打鼓、丟水球撒麵粉的政治鬧劇，如今當了市長才大夢初醒，早知如此何必當初？

「反前瞻的人，現在來說前瞻分不夠？」吳思瑤在臉書指出，蔣萬安昨稱前瞻要多分配台北，否則不公平，這種顛倒是非、偷換概念的說法，對認真爭取、支持前瞻建設的我們，才是真的不公平。

吳思瑤質疑，蔣萬安忘了嗎？2017年審查前瞻建設第一期預算時，蔣進行了政治生涯最激情的一場演出，跳上會議桌反對前瞻，確實搏了不少版面，國民黨全黨演很大，霸佔主席台、佔領議場，意圖讓議事空轉，就是為了反前瞻，說要夜宿立院，結果只剩小貓兩三隻。

她也提及，審查前瞻預算時，國民黨提了1萬421個刪減預算案，要將1089億的第一期預算大刪330億，珍貴預算硬要砍3成，就因為國民黨反前瞻，且當時案海戰術被踢爆都是複製貼上的芭樂案，「換了位置，換了腦袋？早知如此，何必當初？」

她批評，2017年當立委的蔣萬安說前瞻是錢坑，中央建設地方是綁樁，2023年當市長的蔣萬安，說前瞻要雨露均霑，中央地方共榮共好，事實驗證，蔣萬安確實沒有遠見、對地方發展沒有想法。作為國民黨幹部的他，帶頭進行各種敲鑼打鼓、丟水球撒麵粉的政治鬧劇，而當了市長才大夢初醒，知道中央當年對地方的好。

吳思瑤，她更記得在院會徹夜表決前瞻的漫漫長夜，同是首都立委的她，與蔣萬安在院會發言台上發言辯論。蔣萬安的立論是中、南部蓋捷運會是蚊子建設，沒有需求也沒有效益，把軌道建設說成是萬惡，但她回應台北人的日常，何以是中南部人的奢望？不能犯了以台北思維看台灣的偏差。

她指出，凡走過必留下痕跡，這些發言及主張，立院的議事文件都清楚紀錄。爭取前瞻建設的程序很清楚，各縣市提案，中央審查，中央支持地方建設，回歸專業，該給就給。

她提到，「軌道建設」「城鄉建設」「水環境建設」「綠能建設」「數位建設」「因應少子化建設」「食安建設」「人才建設」是前瞻的幾大命題。中央出題，地方答題，專業審查，標準一致。認真的學生寫得好，當然得高分，獲得預算。

她表示，偷懶不認真準備，甚至拒絕應試的的學生，反怪老師給分不公？怪罪中央的蔣萬安，應該先為自己當年反前瞻的無知，深自反省。嫌台北分的不夠多，冤有頭債有主，真要怪，就怪柯文哲才對。