【全程字幕】「卡努」颱風北北基桃颱風假有望？ 蔣萬安回應了 @ChinaTimes

颱風卡努襲台，台北市長蔣萬安2日下午前往台北市災害應變中心，主持卡努颱風應變中心第一次工作會議。蔣萬安表示，對於民眾關心是否會停班停課，將關局處將及早評估，以市民安全優先為考量，以基北北桃生活圈作為考量原則。

蔣萬安指出，因應卡努，環保局要持續巡檢清疏溝渠，民政局、大地處針對土石流潛勢區、老舊聚落等持續巡檢，山區士林、北投、南港和內湖也要再次加強巡檢。

他要求，適逢天文大潮，水利處要密切注意淡水河和基隆河水位。至於下午4時將宣布書散門只出不進，停管處、民政局對於堤外停車級後續關閉事宜，要加強宣導，同時確保同仁自身安全。

另，對於民眾關心接下來是否停班停課，蔣萬安指出，人事處、教育局將依照作業流程及作業標準，持續關注氣象預報，及早評估，密切和新北、基隆與桃園聯繫，以市民安全優先為考量，以基北北桃生活圈作為考量原則，同時加強規範外送平台、共享運具。