曹格22日在家鄉馬來西亞開唱。（滾石唱片提供）

曹格22日在家鄉馬來西亞開唱。（滾石唱片提供）

曹格邀粉絲合唱〈梁山伯與茱麗葉〉。（滾石唱片提供）

曹格22日在家鄉馬來西亞開唱。（滾石唱片提供）

金曲歌王曹格去年11月結束14年婚姻，近來重回舞台，於22日在家鄉馬來西亞雲頂世界雲星劇場舉辦「Crazy for LIVE –溫柔無限放大」安可場演唱會，擠滿約5000名觀眾，座無虛席。兒子Joe全程坐在台下觀賞外，還在演唱會中途送了一束花給爸爸，十分暖心。

有別於去年11月的首場演出，此次的演唱會主要以曹格的創作歌曲為主，由全馬來西亞人制作及音樂班底精心打造。曹格以〈寂寞先生〉為演唱會掀開序幕後，緊接著帶來快歌〈3-7-20-1〉、〈荷里活〉、〈起床歌〉，迅速炒熱現場氣氛。

他也一改近期憂鬱陰霾的形象，整個人變得活潑又調皮，一時作勢要跳下舞台，一時又佯裝要把墨鏡丟下台，期間不忘自我調侃：「為什麽我的聲音會那麽像志偉哥的？曾志偉大哥沒有來，所以我可以開玩笑。」

唱到〈數到五答應我〉時，他的外套鈕扣突然鬆開，趕緊轉身背對著觀眾調整衣服。有觀眾大喊要他「脫掉」，他先是笑回：「要練腹肌的話，唱歌技巧會變得很差喔？」之後笑說3 年後再回鄉開唱時，自己將不穿衣服唱足大半場，沒想到觀眾竟齊聲說好，讓他無奈笑道：「你們是來看脫衣服還是看演唱會的？」

此外，曹格也特意把黃大煒從美國請來大馬擔任表演嘉賓，兩人合唱〈你把我灌醉〉後，曹格透露對方是自己的音樂啟蒙老師，兩人上次同台是在11年前的香港紅磡舞台上。黃大煒之後脫下西裝外套，以吉他自彈自唱〈Cocktail Party〉和〈讓每個人都心碎〉，貫徹其搖滾的靈魂。

曹格再次出場帶來〈海闊天空〉後，表示自己經常感謝別人，但往往卻忘記要謝謝自己，就連身邊多年不見的好朋友和好兄弟，也提醒他要多愛自己。儘管他坦言至今仍不懂得該如何愛自己，但他承諾會努力嘗試，隨後眼眶裡突然閃起了淚光，哽咽說道：「今晚好想自私一點，跟自己說要謝謝我自己，一輩子就這麼一次，可以嗎？」

他在安可環節時選唱〈Superwoman〉、〈無辜〉、〈世界唯一的你〉、〈Someone Like You〉和〈See You Again〉後，像是要告別過去的自己，不忘自我喊話道：「我希望每一個人都有機會感受到我現在這種感受，就是溫暖、覺得自己不是孤單的，因為有好多人在支持著，所以我要爭氣。全世界也只有唯一一個曹格，沒有人可以代替。」

近期工作滿檔的曹格將於9月8日在台北Legacy舉辦「鐵漢柔情」系列演唱會，10月將展開大陸十個城市Live house巡迴，屆時將帶著格式情歌與各地的歌迷近距離互動。