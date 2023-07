全台會員經營平台龍頭HAPPY GO鼎鼎聯合行銷今日宣布,與悠遊卡公司未來雙方將就會員點數、行動支付,會員經營與行銷服務等面向進行全方位的策略合作,期待透過異業結盟,不僅同步強化會員經營和會員黏著度,更將跨足全台交通場域和各大消費通路和食衣住行育樂的各類生活場景,雙強聯手以共同致力打造便利生活的點金生態圈。

除商務的合作,HAPPY GO以「改變多一些 快樂多一點」的品牌精神,持續倡議永續環保,鼓勵消費者勇於將日常生活的小改變化為愛地球的具體行動,和悠遊卡公司近年以來致力推動低碳運輸、環境永續的理念不謀而合,因此也期待雙方共同推展ESG永續公益合作計畫,預計未來將透過雙方系統串接,將多走路和搭乘公共運具換算成個人的減碳紀錄,藉此鼓勵全民一起加入減碳愛地球的行列。

HAPPY GO鼎鼎聯合行銷公司總經理梁錦琳表示,HAPPY GO長期深耕會員點數市場,悠遊卡公司擅場交通與小額消費支付工具,各擁有的客群龐大且消費特性不盡相同,很高興透過這次雙強策略合作關係,讓HAPPY GO點數進一步跨足到全台的交通場域,並在點數作為有效的行銷誘因促動下共同推廣雙方的行動支付工具: HAPPY GO Pay和悠遊付,點、金雙箭齊發將形成涵蓋食衣住行育樂的龐大消費生態圈。此外,雙方也可透過會員經營的行銷服務合作以及永續公益合作,不僅共同為生態圈中數十萬線上線下的通路商和品牌客帶進高價值的客戶,也能帶動全民一起為減碳永續盡一份心力。

悠遊卡公司董事長林志盈指出,悠遊卡公司從交通票證、小額支付一路走來超過20年,因應市場需求,從電子票證跨入電子支付市場,悠遊卡發行量1.1億張,悠遊付會員數240萬人,並持續拓展支付生態圈,提供持卡人、悠遊付會員更便捷的支付選擇。展望與HAPPY GO的策略結盟,有望為消費者建構全方位的生活支付場景,實踐「無現生活、悠遊無限」的企業願景。

雙方首波行銷合作方案已同步展開,HAPPY GO卡友在8月6日前於HAPPY GO APP兌換「悠遊付活動資格券」並完成指定任務,最高可拿HAPPY GO 點數1201點。首先新註冊成為悠遊付會員,前300名可獲得HAPPY GO點數200點,悠遊付再加碼提供價值300元現金回饋券迎新大禮包,不論在超商、飲料店或百貨均可使用,提供卡友一起減碳愛地球又能方便快速賺點的好選擇。另外,即日起至8月6日止以記名悠遊卡購買基北北桃都會通定期票,還可抽HAPPY GO點數1000點。提醒會員登錄HAPPY GO APP與悠遊卡付手機號碼皆須相同,才可參加抽獎。