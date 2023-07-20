全球暖化議題備受民眾關注，HAPPY GO今夏攜手遠東集團量販和百貨展開「HAPPY GO永續教育列車全台巡迴計畫」，希望透過回收卡片等媒材的藝術創作展出和親子手作坊等一系列活動，以情境體驗的方式將永續環保的觀念推廣到下一代，並傳達減塑守護海洋的重要性。本週六(22日)起和愛買共同推動永續關懷月活動，邀請消費者至全台愛買購買產銷履歷／有機蔬菜標章農產品，並鼓勵回收包含塑膠卡片和電池、光碟、手機等，都將獲得加碼點數回饋，歡迎全民一起加入永續環保愛地球行列。

HAPPY GO以「改變多一些 快樂多一點」的品牌精神倡議永續，承諾不再主動發行塑膠會員卡，今年暑假邀請以永續再生創作多次獲獎的青年藝術家朱威龍，運用卡友響應回收的數千張塑膠卡作為媒材，化身為海龜徜徉豐富海底世界且深具流動感的大型裝置藝術「龜家．歸家」，藉由有趣的互動裝置吸引親子族群同樂，本周六(7／22)日起至8月25日於愛買台中水湳店2樓入口處展出，8／26日則會移師至遠百竹北店展出，邀請民眾一起探索無塑的海底世界。

HAPPY GO永續教育列車除巡迴展出永續創作外，還規劃親子永續教育手作課程，由專業生態教育導師運用回收卡片作為媒材，讓孩子們可自由創作出台灣各類的原生保育類動物，傳達減塑減碳和守護海洋、愛護山林的重要性。7／22日首場將於愛買台中水湳店舉辦。活動當天愛買水湳店加碼祭出永續雙重回饋活動，單筆消費滿1000元送石虎保冷袋乙個(限量100個)，且為推廣源頭減塑及容器再利用理念，於無包裝-台塑生醫洗衣精智慧補充站自備空瓶購買3公升洗衣精直接送1公升，只要120元，還可參加轉盤抽獎活動，有機會抽中美式餐廳指定豬肋排等好禮。

為持續倡議永續消費模式，HAPPY GO與愛買即日起至八月底共同推廣永續關懷月，邀請卡友到全台愛買持續回收塑膠卡片，回收1張即可獲得1點(每位卡友上限100點)，卡友持廢電池、廢光碟、廢手機、廢鋰電池至客服中心也可同步兌換HAPPY GO點數。同時鼓勵民眾支持在地小農關懷有機生態，購買產銷履歷／有機蔬菜單筆滿99元，即可獲得HAPPY GO 5點，期望透過雙方攜手倡議永續，讓更多民眾加入永續行列。

HAPPY GO也持續邀請全台千萬卡友多使用數位App及雲端發票綁定，一起減塑、減碳愛地球，7月27日(四)起至8月20日(日)首次綁定發票手機條碼的卡友，同時於HAPPY GO App完成登記遊戲任務，於遠東百貨、遠東SOGO百貨、巨城購物中心、遠企、愛買進行消費，單筆消費滿百即可獲得100點，限量5000名，每位卡友僅限領取一次。

此外，迎接暑假親子出遊熱潮，只要透過HAPPY GO App的購賺點服務，到KKday 及Klook客路等旅遊票券平台購買全台博物館門票認識台灣生態，就有機會抽中7000點及旅遊基金1000元，歡迎卡友多多利用在今夏來場親子綠色永續生態之旅。