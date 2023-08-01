全球最長壽的男人——巴西男子戈麥斯（Jose Paulino Gomes）上週五（28日）在家中與世長辭，享嵩壽127歲，距離他迎接128歲生日只剩下一星期。

根據《紐約郵報》報導，戈麥斯的家人證實了這項消息。他們表示，戈麥斯死於器官衰竭，可能和年事已高有關。他的遺體於隔日安葬於佩德拉博尼塔（Pedra Bonita）的Corrego dos Fialhos墓園。

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Homem morre aos 127 anos em MG, diz cartório. Segundo os registros, José Paulino Gomes nasceu no dia 4 de agosto de 1895 pic.twitter.com/hXnaHhPy8y — Notícias paralelas (@A_MelhorNoticia) July 29, 2023

根據戈麥斯結婚證書上的記載，他出生於1895年8月4日，這一生見證過兩次世界大戰，並三度躲過全球流行性傳染病浩劫。民事登記處的法律顧問德索薩（Willyan Jose Rodrigues de Souza）向當地一家媒體證實戈麥斯的年齡正確無誤。

家人表示，戈麥斯曾是一名馴獸師，而且直到過世前四年都還在騎馬。

「他這個人很簡單，為人非常謙虛。他特別的地方在於他不喜歡任何工業化的東西，只喜歡來自農村、天然的東西。他自己養雞、養豬...只吃自己家裡種植、飼養的東西，而且他總是喜歡喝點小酒，」家人說。

戈麥斯的妻子早年已經離世，如今他也追隨而去，身後留下7名子女、25位孫子女、42名曾孫和11名玄孫。

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