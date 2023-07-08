不少人都有過泌尿道感染的經驗，女性尤其常見，如果不謹慎看待，可能造成難以收拾的後果。巴西一名20歲女子日前因為泌尿道感染（UTI）就醫，未料情況比想像中嚴重，細菌迅速擴散至腎臟，導致她一度陷入昏迷，6天後醒來才得知雙手雙腳已被截肢。

根據「新聞週刊」（Newsweek）、《每日星報》（Daily Star）報導，住在巴西里約熱內盧的女子巴伯沙（Gabrielle Barbosa）去年12月首度因泌尿道發炎就醫，並接受了抗生素治療，但細菌並未完全消滅，導致4個月後，她在工作時突然腎臟一陣劇痛，求診後醫護人員誤把她的情況當作腎絞痛處理。

「他們（醫護人員）幫我吊點滴，但我吐個不停，」巴伯沙回憶。「後來我進行了檢查，發現感染已經擴散。」由於當時醫院缺乏床位，即使巴伯沙情況危急，仍在初步治療後安排她返家休養；當她終於等到床位時，病情已經相當嚴重。

「我被插了管，並且兩度心臟驟停。他們以藥物誘導我昏迷了6天，當我醒來後，發現自己的手腳都被繃帶包紮起來。醫生花了一段時間對我說，他們必須替我截肢，但我其實已經料到了，」巴伯沙事後表示。

不幸失去四肢後，巴伯沙目前仍持續接受物理治療，同時努力學習適應新生活。外表開朗的她也不忘透過社群平台，呼籲女性隨時注意自己的私密處健康，一旦出現感染，必須迅速就醫，以免延誤病情。

泌尿道感染是因為細菌進入泌尿道所導致，可能由性行為、長時間憋尿、脫水所引起，通常經抗生素治療一段時間後，症狀就能緩解痊癒；但若感染嚴重，細菌可能擴散進入腎臟或血液，發生和巴伯沙一樣的情況，若未及時就醫可能引發敗血症而致命，不可不慎。