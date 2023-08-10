民眾黨日前舉辦北區姊妹台灣選哲之友會，卻找來穿著空姐制服的舞團熱舞，引起不少人批評。民眾黨美女發言人楊寶楨昨（9）日在政論節目上與媒體人陳敏鳳針對此事互槓，結果主持人謝震武當場對著楊說「我覺得是硬拗，不是連結」。

陳敏鳳昨日在政論節目《新聞面對面》表示，空姐團這件事情應該要儘快落幕，民眾黨近日開始提其他政黨過去也有類似活動，但染上仇女症的只有民眾黨，搞空姐團出來還死不認錯，才會讓這個話題一直燒，民眾黨自己現在面臨怎麼樣的批評，難道他們不知道嗎？

楊寶楨則回擊稱，要跳什麼舞跟穿什麼衣服都是舞團自己的決定，無法理解各界為何要針對舞團，「我覺得這件事情真的是有點被連結在一起，完全就是兩件事情。」

「我覺得是硬拗不是連結！」謝震武聽完楊的解釋後直言，政治人物講話不是講給自己聽的，他在節目中公開說過無數次，政治人物講話應該是要講給所有老百姓聽，相關說法能不能被接受，也要受所有老百姓公評，否則民眾黨2024總統參選人柯文哲近日的負面度為何這麼高，「我覺得以柯文哲現在來講，他應該是已經到了，不是任何消息都是好消息的地步，他應該是真的好消息才是好消息，只有剛出道的人才是任何消息都是好消息，不是這樣嗎？」

楊寶楨則解釋，空服員工會的心聲，民眾黨都有聽到並表達尊重與理解，內部也進行檢討，後續安排活動時要注意相關狀況，避免再度發生類似爭議。