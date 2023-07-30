日本外務大臣林芳正周六（29日）在斯里蘭卡首都可倫坡會見斯里蘭卡外長沙布瑞（Ali Sabry）後表示，斯里蘭卡是實現自由開放印太地區不可或缺的一部分。

據《美國之音》和日本《共同社》報導，日本首相岸田文雄3月宣布建立印太地區安全和經濟合作的倡議計劃，這項倡議包括日本協助新興經濟體、支持海洋安全、提供海岸警衛隊巡邏船支、設備以及其它基礎設施合作。

雖然日本是斯里蘭卡最大的債權國，然而斯里蘭卡大約10％的債務為中國持有，中國向斯里蘭卡提供了幾十億美元貸款用以建造海港、機場和電站。中國3月還同意斯里蘭卡2年內暫緩債務支付。

林芳正在會談結束後的聯合記者會上，強調了透明公平的斯里蘭卡債務重組重要性，「希望斯里蘭卡盡快克服目前的危機」，並表示會繼續提供援助，歡迎斯里蘭卡根據與國際貨幣基金組織達成的協議，採取反腐措施以及透明決策程序。

沙布瑞則說，他與斯里蘭卡新總統威克瑞米辛赫（Ranil Wickremesinghe）期盼日本恢復已經計劃好的投資項目，並考慮對發電、港口、高速公路以及綠色數字經濟等領域進行新的投資。

日本過去幾十年來成為斯里蘭卡重要的援助國之一，並以優惠的條件開展重要投資項目。但斯里蘭卡前總統拉賈帕克薩（Gotabaya Rajapaksa）2019年當選後，單方面廢除了一個日本資助的輕軌鐵路項目，導致兩國關係陷入緊張。

目前，斯里蘭卡內閣已經批准重啟相關鐵路項目的建議。拉賈帕克薩2022年7月在經濟危機惡化，引發公共憤怒抗議期間，被迫辭職。