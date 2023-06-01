該圖明顯可見，在「福建號」艦橋平行處疑出現一條裂痕。（取自微博）

大陸第3艘航空母艦「福建號」正進行動力測試，但是「Google地圖」卻拍攝到福建號甲板出現2條「詭異裂縫」。前海軍艦長黃征輝把「福建號」兩張圖拿來比較，不禁質疑，難道裂痕會移動嗎？

黃征輝1日在中天新聞《Cti Talk-黃征輝》節目中表示，從物理的觀點來看福建號，有一張圖，福建號的甲板上出現兩條「裂痕」，這不是鋼的裂痕，而艦橋平行處並未出現裂痕。但再看另一張圖，在跟艦橋平行處，也疑似出現一條裂痕，裂得很明顯，寬度幾乎有1公尺以上。

黃征輝不禁質疑，難道裂痕會移動嗎？還是裂痕補好了，隔了兩天，另一處又裂了，所以他認為應該不是裂痕。

黃征輝指出，福建號目前只有港試，停在港裡 ，動都沒動，怎麼可能會裂呢？他不知道這是什麼東西，但福建號只在港裡一個一個單機測試，所以有很多輔助裝備在那裡測試，比如拉力測試，就會拉一條繩子，也許做完測試，繩子就丟在那裡，正好被拍到。他認為，雖然看起來像裂痕，但不可能是裂痕。