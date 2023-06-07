美國伯克級驅逐艦「鍾雲號」、加拿大哈利法克斯級護衛艦「蒙特婁號」3日航經台灣海峽時，一艘解放軍「蘇州號」052D驅逐艦逼近美艦，最近僅137公尺，兩艦差點發生撞擊。前海軍艦長呂禮詩今( 7 日)表示，此前美軍艦有多次抵近中國偵查的壞紀錄，此次險些撞上，美軍應該拿出鍾雲號當時的船位資料，告訴全世界當時船艦位置在哪裡。呂禮詩也透露個人推算，當時中美軍艦只差10秒鐘就會撞上。

呂禮詩今在政論節目《新聞大白話》中表示，對於此次共艦、美艦險些擦撞的事件，美軍應該拿出當時的船位資料，證明當時鍾雲號是否在台灣、中國領海之外的位置。

呂禮詩指出，依航跡圖來看，美軍艦隊中國抵近偵查的壞紀錄非常多，包括曾抵近到距青島僅25公里的海域，對於海南三亞亞龍灣共軍最大的潛艦基地也是如此。若此次也是因抵近偵查險些引發意外，不就正如中國外交部發言人華春瑩說的「帶槍來家門口挑釁」嗎？距離那麼遠，有必要嗎？

呂禮詩也提到，中美兩國2014年曾簽訂「海上意外相遇規則」，且在此次事件中也有發揮作用。加拿大蒙特婁號的艦長也說，共艦事前已經提醒美、加軍艦即將進入中國領海請盡速離開，通知後蘇州號才加速前進抵近到距鍾雲號137公尺，兩船離比船身還要短。呂禮詩也說據他個人計算，「只要10秒就會撞上」。

而據USNI公布的音訊資料，當時鍾雲號的速度是1節(每小時1海浬，約每秒0.5公尺)。呂禮詩指出，鍾雲號都已經清楚知道蘇州號的動作，又何來不專業、危險動作的說法。

呂禮詩強調，美軍不妨直接公布當時鍾雲號的船位，告訴全世界當時船艦在哪裡，好好解釋為什麼會發生這件事。