花蓮縣政府明天下午將在花蓮港辦理「全民防衛動員暨災害防救（民安9號）演習」，消防局配合演習情境並測試發送告警細胞廣播訊息管道暢通，將對市區及周邊地區手機使用者發布「疏散避難警報」災防告警訊息，請民眾安心。

消防局指出，縣府明天下午1時30分至4時，預計在花蓮港舉行「112年全民防衛動員暨災害防救（民安9號）演習」實作演練，消防局配合演習情境及測試災防告警細胞廣播訊息發布管道能否正常運作，當天將對花蓮市及周邊地區所有手機使用者發布「疏散避難警報」災防告警訊息，發送時間約5分鐘。

測試發送的訊息共1則，中英文內容為，【演練】【疏散避難警報】【Evacuation Drill】112年花蓮縣全民防衛動員暨災害防救（民安9號）演習疏散警報發送演練。花蓮縣災害應變中心Hualien County EOC. 03-8462119。

消防局表示，發送災防告警訊息是政府在緊急狀況發生時，透過各家電信業者以獨立通道傳遞訊息，不受網路壅塞影響，數秒內就可將告警訊息傳送至指定範圍內4G及5G行動用戶手機，讓民眾即時獲得最新災害訊息，以利早採取應變作為。

消防局說，測試訊息發送時間預計在下午1時30分至2時30分之間，發送時間約5分鐘，為避免造成民眾困擾，花蓮市周邊地區內的4G或5G行動用戶手機將收到測試訊息，但實際上並無災害或異常狀況， 請民眾無須驚慌。

消防局還說，未來若有緊急災害事件發生，須請民眾立即展開疏散避難時，將比照此次演習發布災防告警訊息，將災害訊息及相關避難措施即時發布通知。