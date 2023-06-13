立委陳超明（右）邀請漁業署副署長王正芳會勘苗縣多個漁港。（李京昇攝）

立委陳超明13日邀請漁業署副署長王正芳，前往苗栗會勘多項漁港建設，並提出龍鳳漁港南堤浮動碼頭工程等7項計畫，總經費1010萬元，獲得王正芳允諾給予支持，並協助加速核定。陳超明說，感謝漁業署的支持，期待經費到位後，能盡快滿足漁會、漁民的需求。

陳超明說，今年4月曾邀集農委會主委陳吉仲赴苗栗考察，獲得陳吉仲當面允諾支持苗栗縣政府提出的數項漁港建設案，包含龍鳳漁港南堤浮動碼頭工程、龍鳳漁港漁具倉庫外觀整修工程、白沙屯漁港整體規劃案、苑港漁港整體規劃案及通霄漁港東側漁具整補場工程。

今天考察結束後，苗栗縣政府盤整南龍區漁會、通苑區漁會需求，再增加白沙屯漁港購置鏟土機計畫、新埔漁港購置曳引機計畫，合計共7項計畫，再次向漁業署提出計畫需求。

陳超明說，龍鳳漁港南堤浮動碼頭工程、龍鳳漁港漁具倉庫外觀整修工程，都已爭取170萬元設計規畫費用。漁具倉庫外觀整修，是為搭配魚貨直銷中心改建進行整體規畫，讓港區意象能更趨一致。另外，南堤既有浮動碼頭已使用超過20年出現侵蝕損壞情形，大大降低服務品質。

陳超明表示，龍鳳漁港魚貨直銷中心改建計畫正在進行期末報告修正，該兩項計畫如能一同進行，對於服務漁民、遊客都是大大加分。王正芳則說，為使魚貨直銷中心及周邊改善一次到位，漁業署對於該兩項計畫表示支持，並會加速核定程序。

另外，陳超明提到，通霄漁港為苗栗最大漁港，雖已有兩座整補場，但能無法滿足漁民需求，因此，縣政府本次提出東側整補場規畫案，經費需求55萬元。

而為了漁民作業需求，縣政府也提出白沙屯漁港購置鏟土機計畫、新埔漁港購置曳引機計畫，方便漁民進出漁港，經費需求分別為250萬元、285萬元。

白沙屯漁港、苑港漁港皆尚未有經主管機關備查的漁港計畫，為使兩漁港發展能銜接在地發展，因此縣政府提報兩個漁港規劃案的需求，經費250萬元。

陳超明說，各漁港需求皆是漁會、漁民所需要，且攸關地方發展，漁業署的支持十分重要。王正芳回應，經過縣府簡報清楚理解各漁港需求，對於通苑區漁會的五項需求，漁業署同樣支持，同樣會加快核定程序。

陳超明表示，很高興7項計畫總經費1010萬元，今日獲得漁業署同意支持，待計劃陸續執行後，苗栗漁港肯定能更有特色，吸引更多遊客透過苗栗漁港認識苗栗特有的慢魚文化。