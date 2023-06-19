超商店員「一人多功」的形象已經深植人心，致使許多「高年級生」有心想應徵超商工作，卻又擔心自身狀況不足以勝任，因此，北分署銀髮人才資源中心與統一超商合作舉辦體驗式徵才活動，讓求職者先嘗試泡咖啡、結帳、補貨等工作，並且有在職中高齡前輩分享工作經驗，體驗者可以藉這些方式評估自身是否合適後再進行面試，讓求職者感到很放心。

今年71歲的「傅大哥」表示，他原本以為做超商店員「要會好多東西」，而這都是年輕人在做的。他年紀大了，怕應付不來。但實際操做過這些工作流程後，他才發現「並沒那麼難，會想來超商門市上班」。

本次徵才活動報名踴躍，統一超商預計將招募新北地區門市人員51名，現場多位參與者都專注聆聽工作內容和流程的解說，並在體驗者實際進行操作時導入中高齡者職務再設計協助方案，經由改善工作流程、調整工作方法，讓體驗者在工作流程中，即能親身感受是否哪些地方需要輔助，減少面對新工作的不適應。

北分署銀髮中心長期與許多中高齡友善企業合作開發適合中高齡的職缺，今年6至8月，尚有5場「體驗式」徵才活動。有就業需求的中高齡及高齡民眾請至「銀髮資源網（https://swd.wda.gov.tw/）瀏覽最新活動資訊，或電洽銀髮人才資源中心（02）7730-8878洽詢。