「中華民國幼教聯合總會」推行「生病不入校、老師不餵藥」行動，嘉義縣幼兒教育學會表態支持。（取自中華民國幼教聯合總會臉書∕呂妍庭嘉義傳真）

「中華民國幼教聯合總會」推行「生病不入校、老師不餵藥」行動，嘉義縣幼兒教育學會理事長許柏琦說，因目前總會的聲明無強制性，嘉縣學會成員尊重、百分百支持，一旦總會做出具強制性的決定，嘉義縣每個園、所都會配合，支持，怒批政府把藥師「三讀五對」給藥原則灌在幼教老師身上，不合理也不公平。

許柏琦說，因總會的聲明不具強制約束力，加上嘉義縣尚家長提出質疑，所以目前嘉義縣除少數園所本來就執行不餵藥服務外，多半仍照舊執行，但只要總會下達通令，呼籲大家跟進，嘉義縣所有園所一定百分百支持、配合。

許柏琦說，餵藥需和家長互相信任，新北單一事件發展成這樣，甚至有一些假媽媽在網上搧風點火，導致一些家長恐慌，甚至造成老師與家長間的對立，當然會讓第一線的老師心灰意冷，強調藥從哪裡來，就去追哪裡，而不是放大、攻擊幼兒園所。

許柏琦強調，幼教教師有其專業，家長拿什麼藥，就餵什麼藥，教育部說要「三讀五對」，老師要如何確認藥物的成分、內容？恐怕連教育部長都看不懂。