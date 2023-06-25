民進黨立委高嘉瑜爭取連任，她25日出席宮廟活動時與民眾黨主席、總統參選人柯文哲同台，被問及「港湖區綠白合」可能時說，她會爭取最多人的支持，相信港湖民眾有智慧，不會被政黨綁架；對於再和柯文哲同台，高解釋，重要場合本來就會有各黨派人士出席，不需要避諱，「我跟蔣萬安、柯文哲也有互動，會努力爭取更多民眾認同。」

高嘉瑜過去因對政策發表不同意見，讓綠營基層頗為不滿，而她此次再度對上國民黨台北市議員、前立委李彥秀出戰港湖，再加上台灣基進黨台北黨部主委吳欣岱來勢洶洶，即便民進黨為搶救高嘉瑜三度密會基進黨高層，卻仍無功而返，也為高嘉瑜選情增添變數，由於高過去與柯交好，外界關注她是否會採取「綠白合」策略。

高嘉瑜上午出席光大寮聚保宮環島遶境後受訪指出，過去港湖居民跨越黨派，打破6比4的藍大於綠板塊，代表她過去擔任議員時的努力大家都看得見，自己在立委任內也站在民意角度監督國政，相信這份努力能獲得在地支持，會繼續爭取更多認同與支持。

談及與柯文哲同台是否會讓黨內不滿，高嘉瑜解釋，信賴台灣之友會顧問廖全平今日也有出席，過去也是小英之友會的顧問，且藍白綠陣營都有代表出席，我就是代表民進黨來這裡」。她也強調，重要場合本來就會有各黨人士出席，不需要避諱，她跟台北市長蔣萬安、柯文哲都有互動，自己會努力爭取更多民眾認同。

媒體追問，未來是否會爭取柯文哲支持？高說，會爭取最多民眾的支持，相信內湖南港民眾都有智慧，不會被政黨所綁架，現在所做的事情就是讓民眾看到自己的努力，以及在國會問政的成績，尤其她過去在港湖所推動、爭取的建設大家都看得到，這是最好爭取民眾支持的方式。

高嘉瑜笑說，柯文哲不住港湖，如果柯戶籍在此就會爭取支持，畢竟立委是單一選區制，若能爭取到越多人支持越好，會努力朝此方向獲得民眾認同，這才是重點，並非有其他原因。